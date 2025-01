Roma, Ranieri torna sulla Lazio: "Sta facendo una grande stagione, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de Il Corriere dello Sport per l'allenatore della Roma Claudio Ranieri. Tra i tanti temi toccati, in relazione al suo ritorno in panchina e al suo futuro, è tornato a parlare anche del derby vinto contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Derby? Ero contento per i tifosi. La gioia che riesci a donare è più grande di quella che provi. Io non ho paura di dire le cose: abbiamo battuto una Lazio che sta facendo una grande stagione e un bellissimo calcio. Domenica ho visto una Roma diversa, una Roma che sa stare in campo. Il progresso, la crescita è notevole".