Roma, Rizzitelli: "Serve cattiveria, guai a parlare di favorita. Ecco cosa temo della Lazio"

Alla vigilia del derby della Capitale, in programma domani alle 18.00, Ruggiero Rizzitelli ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio in merito alla stracittadina. L'ex giallorosso si è espresso, prima di tutto, su Zaniolo che, a suo avviso, sta dando qualcosa in più rispetto alle gare precedenti. E per fortuna, visto che in questo momento l'attacco è in grado di creare molto ma fatica a segnare. Quello di domani sarà un derby senza tanti protagonisti (Dybala, Wijnaldum, Milinkovic, Immobile), "ma pur sempre un derby. Mentalmente i giallorossi stanno meglio, ma in un match del genere i favori del pronostico non contano. Serve cattiveria". Infine, sugli avversari: "Cosa temo della Lazio? Il gruppo costruito da Sarri. In queste partite servono le palle. Chi ha personalità, forza di spirito e coraggio può giocare un derby del genere. Se non hai gli attributi, rischi di non sopportare la pressione".

