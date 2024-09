Roma, Totti: "De Rossi rischia di fare la fine di Mourinho"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

"Senza la qualificazione alla Champions League nella prossima stagione, De Rossi salta". Parola di Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Messaggero, affrontando le dinamiche legate al mondo romanista. Tra queste c'è appunto la questione legata a De Rossi ma anche il mercato, per cui sono stati sborsati troppi milioni a suo giudizio.

Anche le scelte sono state discutibili secondo Totti, che difende il lavoro portato avanti dal suo ex compagno di squadra sulla panchina giallorossa. Il classe '76 ha fiducia nel lavoro di De Rossi, che comunque rischia di fare la fine di Mourinho qualora non dovesse raggiungere gli obiettivi stagionali. E in questi casi, il passato da calciatore, conta davvero poco: "Il mio consiglio è farsi rispettare e parlare con il suo staff e le persone che gli sono vicine. Daniele ha un gruppo di lavoro valido, mi auguro che riesca a far bene perché conosce la piazza, l'ambiente e la società. Se le cose non dovessero andare bene però la colpa ricadrebbe su di lui: è quello che è accaduto a Mourinho. Il passato in questi casi non conta, guardate cos'è accaduto a me".

