Rosetti: "Impossibile giocare con le mani dietro la schiena"

In quest'anno così complicato c'è stato spazio, e anche molto a dir la verità, per l'infinita quantità di polemiche legate all'utilizzo del Var e soprattutto alle nuove regole riguardanti i calci di rigore. Queste nuove disposizioni hanno fatto si che praticamente ogni contatto in area sia un potenziale penalty e alla fine anche i giocatori si sono adeguati cercando in ogni modo di evitare qualsiasi tipo di contatto. Per questo sempre più spesso si vedono difensori entrare in area di rigore con le braccia dietro la schiena, un movimento che sì diminuisce il rischio di vedersi fischiare un penalty contro ma che di fatto mette in difficoltà i calciatori stessi che hanno bisogno delle braccia per mantenere l'equilibrio. Roberto Rosetti, capo dei arbitri europei, ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "I giocatori devono giocare a calcio. Un giocatore non può giocare a calcio con le mani dietro la schiena. Riteniamo che la biomeccanica del movimento, la sua naturalità, il gesto tecnico, quello atletico debba essere capito e interpretato da parte degli arbitri".

VAR - “Vogliamo interventi corretti, ma di Var si è parlato troppo. Vorrei parlare di arbitraggio: per come noi concepiamo la sfera arbitrale vogliamo arbitri sul terreno di gioco con grande personalità, che prendano decisioni. Poi nel caso di un errore, di un’evidenza inconfutabile, abbiamo bisogno di un intervento Var all’altezza”.

