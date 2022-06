Sacchi e una Serie A "imprevedibile": "Ecco i giocatori che saranno avvantaggiati"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

All'indomani della presentazione del calendario di Serie A, Arrigo Sacchi ha parlato del campionato che partirà il prossimo 14 agosto e che sarà tutt'altro che "il solito" in virtù della lunga pausa tra novembre e dicembre per il Mondiale in Qatar. L'ex allenatore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è espresso sull'argomento, azzardando alcune previsioni: "Che Serie A m'immagino? Imprevedibile. Avranno un vantaggio quei giocatori che riusciranno ad adattarsi velocemente alle varie situazioni. Ci sono molti stranieri nel nostro campionato e questi, nella maggior parte dei casi, andranno via per il Mondiale. E il Mondiale ti prosciuga, ti toglie energie, ti spreme come un limone". Poi, Sacchi ha parlato del vero "tour de force" a cui saranno sottoposte le squadre di vertice che, con le coppe in programma, avranno 21 partite in tre mesi: "C'è il rischio di molti infortuni perché i ritmi sono aumentati. Di conseguenza anche per il Mondiale c'è pericolo: che perda campioni, dunque appeal".

