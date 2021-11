Salernitana, Colantuono punta la Lazio e si affida a Ribery

Prima il match di Europa League contro il Marsiglia e poi la sfida dell'Olimpico contro la Salernitana. Sarà una settimana importante questa per la squadra di Sarri e allo stesso modo per quella di Colantuono. Da quando è avvenuto il cambio in panchina i granata hanno cambiato marcia anche se i risultati si sono visti più dal punto di vista del gioco che dei punti in classifica. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il tecnico ieri ha iniziato a preparare il match contro i biancocelesti.

Il centro di tutto è ormai Franck Ribery fulcro del gruppo e anche del gioco della Salernitana, il francese è un giocatore imprescindibile. Problemi invece a centrocampo dove Colantuono dovrà fare a meno tra i già tanti infortunati anche di Kastanos che è stato espulso contro il Napoli, al momento solo Schiavone, Di Tacchio e Obi sono a disposizione. Ottimismo invece per il recupero di Lassana Coulibaly e di Gondo che ieri ha lavorato a parte per un risentimento muscolare al flessore sinistro.

