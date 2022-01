Salernitana – Lazio, una gara che evoca ricordi per due biancocelesti

RASSEGNA STAMPA – Sarà una gara particolare quella di oggi all’Arechi tra Salernitana e Lazio, non solo per l’importanza in sé della partita ai fini della classifica ma perché per qualcuno sarà come affrontare il proprio passato. Sono due i biancocelesti che hanno militano nel club granata precedentemente, si tratta di Luiz Felipe e Thomas Strakosha. Sarà come fare un tuffo nel passato per poi girarsi e vedere quanta strada hanno fatto. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i due disputarono una sola stagione a Salerno che non fu affatto sorridente ma da lì è partito tutto. All’Arechi hanno fatto la loro esperienza tra i professionisti per poi fare il grande salto, il ritorno in biancoceleste è stata la svolta.

