Serie A, accordo tra club e giocatori sui contratti in scadenza: le novità

RASSEGNA STAMPA - Fumata bianca in arrivo tra calciatori e club di Serie A per i contratti in scadenza. Secondo quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, sarebbe arrivato un accordo tra le parti per prolungare i contratti in scadenza di due mesi, con deadline che passerebbe dal 30 giugno al 31 agosto. Tra domani e martedì dovrebbe esserci la firma. I calciatori non potranno chiedere soldi extra per i due mesi in più visto che le società non decurteranno mesi dalla prossima stagione. Unici autorizzati a chiedere qualcosa saranno i calciatori i cui contratti scadono e che ancora non hanno depositato un contratto per la prossima stagione. Per loro c'è la possibilità di firmare un biennale con l'attuale società e di legarsi a un'altra a partire da settembre.

