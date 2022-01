Serie A, anche il prossimo turno è nel caos: tre gare verso il rinvio

Il Covid ha messo in ginocchio la Serie A e dopo il caos e i rinvii che hanno caratterizzato la prima giornata del 2022 con quattro gare che non si sono disputate il prossimo turno si preannuncia essere altrettanto complicato. Bologna, Torino e Udinese con molta probabilità non giocare neanche nella prossima giornata bloccando anche il debutto di Fiorentina e Atalanta che neanche ieri sono potute scendere in campo contro.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'unico club in cui potrebbe sbloccarsi la situazione è la Salernitana: oggi i contatti diretti dei positivi si sottoporranno a tampone e in caso di negatività potranno concludere la quarantena. Cagliari-Bologna, Torino-Fiorentina e Udinese-Atalanta sono quindi le gare che quasi certamente non verranno disputate, più ottimismo invece per Verona-Salernitana.

