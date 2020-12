Serie A, continua la trattativa con i fondi CVC-Advent-Fsi: si chiude a gennaio

Nella giornata di ieri si è svolta l'Assemblea della Lega di Serie A con la partecipazione di tutti e venti i club del massimo campionato. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei le società si sono confrontate per definire l’ingresso del Consorzio CVC-Advent-Fsi nella futura MediaCo con una quota del 10%. Bisognerà anche decidere come dividere gli 1,7 miliardi che i fondi metteranno a disposizione: alcuni club spingono per un'accelerata ma molti altri frenano per evitare che con la fretta spuntino poi problemi in futuro.

