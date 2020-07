Serie A, Diritti tv: i club valutano le offerte, decisione entro un mese

Appuntamento rimandato al 25 agosto, la Serie A ha deciso di prendersi ancora un altro mese di tempo per quanto riguarda il tema legato ai diritti tv. In questo periodo i club potranno analizzare tutte le offerte che sono arrivate e scegliere poi la soluzione migliore per il futuro. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il presidente della Lega calcio Dal Pino punta sulla media company, di diverso avviso invece il patron del Napoli De Laurentiis che vorrebbe invece affidarsi ad un finanziatore tra Apollo, Fortress e Blackstone. Il problema in questo caso è che andrebbe creato un debito iniziale importante che non sarebbe facilmente sostenibile dai club medio-piccoli. Importante sarà capire cosa accadrà al bando inerente al triennio 2021-2024, a settembre infatti previsto il rilascio di quello estero mentre entro fine mese toccherà ai diritti domestici.

Calciomercato Lazio, non solo Mayoral e Silva: torna alla ribalta anche Muriqi

Lazio, ecco il rinnovo di Luis Alberto: arrivata la firma fino al 2025

TORNA ALLA HOME