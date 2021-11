Serie A, il Mondiale stravolge il calendario della stagione 2022/23: i dettagli

Manca poco meno di un anno al Mondiale in Qatar. Per la prima volta la competizione si svolgerà in pieno inverno, invece che a giugno-luglio, a causa delle temperature troppo alte del paese ospitante nel periodo estivo. Il Mondiale prenderà il via il 21 novembre e si concluderà il 18 dicembre con la finalissima di Lusail e ovviamente tutti i campionati dovranno rivoluzionare il loro calendario per la prossima stagione.

Come riporta la consueta conferenza stampa di Radiosei infatti la Lega di Serie A è già al lavoro per capire quando far iniziare e soprattutto finire la prossima stagione. Si potrebbe partire già dal weekend di Ferragosto (13-14) oppure far slittare l'inizio del campionato alla settimana dopo (20-21). Il regolamento Fifa impone che i giocatori debbano partire con le loro nazionali una settimana prima dell'inizio del torneo mondiale e quindi la Serie A potrà giocare regolarmente fino al 13 novembre. Al ritorno le strade potrebbero essere due: non concedere nessuna pausa e ripartire con il boking Day di Santo Stefano oppure ripartire direttamente a gennaio con una gara infrasettimanale il 4.

Europa League, Lazio prima del girone se: tutti gli scenari

Napoli, due big restano in dubbio per la Lazio: i dettagli

TORNA ALLA HOME