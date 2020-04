Serie A, l'IFAB valuta le cinque sostituzioni temporanee

La richiesta è giunta dalla Premier League, presto potrebbe arrivare anche da altri campionati, soprattutto dalla Serie A, forse quella maggiormente interessata all'ipotesi. Stando a quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, a breve l'IFAB potrebbe esprimersi in merito. Non c'è nessuna riunione o annuncio già fissato, ma presto potrebbe succedere. L'ipotesi è stata infatti accolta positivamente da tutti, si tratterebbe di una modifica di regolamento soltanto temporanea per facilitare la conclusione dei campionati, destinati a giocarsi ogni tre giorni.

Lazio, Cataldi: "Formello ci manca. Scudetto? Vi do tutto quello che ho"

Lazio, Milinkovic malinconico: "Mi mancano certi momenti!" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE