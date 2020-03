Serie A, la classifica delle squadre più vincenti: Lazio sul podio

Il diffondersi del coronavirus ha bloccato il mondo del calcio. La Serie A è ferma e non sa quando potrà ripartire nella speranza che questo virus possa essere al più presto debellato. Nel frattempo si guardano numeri e statistiche e l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha stilato la classifica delle squadre più vincenti della Serie A. Il quotidiano in rosa ha sommato tutti i trofei vinti singolarmente da ogni componente delle venti rose del massimo campionato e ne è uscita fuori una classifica. Leader indiscussa con 281 titoli è la Juventus di Maurizio Sarri. Alle spalle dei bianconeri c'è la Roma con 90, seguita subito dalla Lazio con 82. C'è da fare una premessa, i giallorossi occupano la seconda posizione soprattutto ai 19 titoli a teta di Pastore e Mkhitaryan conquistati per la maggior parte in Francia e Ucraina. Diverso il discorso dei biancocelesti, unica vera eccezione in questi anni del dominio della Vecchia Signora. Seguono Inter (71), Fiorentina (61), Milan (55), Napoli e Genoa (47). Solo diciottesima l'Atalanta con 16 trofei in bacheca. Per quello che riguarda i singoli primo è Zlatan Ibrahimovic con 31, tallonato da Cristiano Ronaldo a quota 30. Terzo è Ribery con 25. A quota zero ci sono Naingggolan, Belotti, Muriel e Calhanoglu. Una curiosità riguarda anche la Lazio visto che Jordan Lukaku ha vinto più del fratello Romelu: sette titoli per il terzino biancoceleste, cinque per il centravanti nerazzurro.

