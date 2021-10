Serie A, le squadre con più gol dalla panchina: domina l'Inter, la Lazio "peggiora"

RASSEGNA STAMPA - Da quando si è passati dalle tre alle cinque sostituzioni è cambiato, e non di poco, il ruolo dell'allenatore e dei giocatori in campo. Con la possibilità di cambiare cinque undicesimi della propria formazioni, i tecnici hanno imparato a gestire meglio le proprie risorse e a lanciare qualche giocatore in forma anche a gara in corso. Quali sono le squadre di Serie A che in questo avvio di stagione hanno segnato più gol con i subentrati? Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, al comando di questa speciale classifica c'è l'Inter a quota 6 gol, seguita da Torino (5) e Udinese (4). Peggiora la Lazio rispetto agli altri anni. Con Inzaghi, la squadra biancoceleste aveva fatto del gol dalla panchina la sua specialià soprattutto grazie a un giocatore e a un professionista come Caicedo. Quest'anno, sulle 15 reti totali realizzate dagli uomini di Sarri, solo una arriva dai subentrati. Si tratta del gran gol di Danilo Cataldi alla quarta giornata che fissò il punteggio sul 2-2 contro il Cagliari con un missile all'incrocio.