Serie A, nodo contratti: la Figc pensa a un doppio patto di due mesi

La Fifa se ne sta occupando, ma difficilmente riuscirà a trovare una soluzione a livello internazionale. L'Italia, dunque, sta tentando di affrontare per conto proprio il nodo dei contratti. Con la stagione prorogata fino al 31 agosto e molti accordi che scadranno il 30 giugno, si è creato un vuoto normativo di 62 giorni da colmare. Si tratta dei calciatori in prestito secco, destinati a tornare alla base a fine stagione, ma anche di quelli che sono all'ultimo anno di contratto, prossimi a svincolarsi a parametro zero. Nel primo caso, riporta la rassegna stampa di Radiosei, a scadere sarebbero due accordi: quello tra le due società per il prestito e quello tra il calciatore e l'attuale club sulla parte economica. Nel secondo caso, invece, il 30 giugno cesserà semplicemente il contratto di lavoro tra calciatore e società.

LA SOLUZIONE - In ballo, non solo i destini dei singoli calciatori, ma la regolarità del campionato. La Figc si sta muovendo nella direzione di una 'moral suasion' nei confronti dei club. Si tratterebbe di richiedere il prolungamento dei prestiti e dei contratti in scadenza, in modo da non alterare gli organici e i valori in campo. La Lega di Serie A potrebbe varare un documento che impegni i 20 club a considerare validi i prestiti non più fino al 30 giugno, ma al 31 agosto. Il tutto, tuttavia, è subordinato a un accordo individuale degli stessi giocatori relativo alla parte economica per i mesi "extra". L'Aic è disposta a valutare la soluzione, considerando la stagione 2019-20 di quattordici mesi, e quella 2020-21 di dieci. Ma occorre sedersi a trattare, uno per uno.

