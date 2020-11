Serie A, oggi si vota per la svolta economica: sul piatto 1,7 miliardi

L'assemblea di Lega in programma oggi alle 13 all'Hotel Regis, in centro a Roma, potrebbe già definirsi storica per la Serie A e le conseguenze che avrà sul futuro. Si vota e già di per sè questo preannuncia divisioni e spaccature che all'interno della Lega non sono mai mancate. Ma in ballo ci sono 1,7 miliardi per il prossimo decennio (10% di quote della A), una vera e propria boccata di ossigeno per le casse disastrate dei club del massimo campionato. La proposta della cordata di fondi CVC-Advent-Fsi per la costituzione di una media company Lega, che produca e distribuisca i propri contenuti, oggi passerà al vaglio dei voti: per la fumata bianca ne servono 14 favorevoli, due terzi dei votanti, e stando alle previsioni si dovrebbe superare quella cifra. Restano le posizioni contrarie, come quella del presidente della Lazio Lotito, che spalleggiato da Percassi vorrebbe lavorare sulle piccole e sulle neopromesse, anche perché nell’immediato i fondi sosterranno quelle società con una consistente disponibilità finanziaria. Servirà ragionare da sistema per superare uno step cruciale e non impantanarsi nella proposta economica, anche perché i criteri di ripartizione andranno discussi più avanti. Il passaggio di oggi è dunque solo un primissimo passo, ci vorranno mesi per definire i dettagli del contratto, clausole e firme.