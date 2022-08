Serie A, reggeranno le gambe? I big match ravvicinati prima del Mondiale

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Ieri sono stati resi noti gli anticipi e i posticipi fino alla sedicesima giornata, poi il lungo stop che vedrà le Nazionali (tranne l'Italia) sfidarsi al Mondiale. Il 4 gennaio 2023 la ripresa e da quel punto si rinizierà non solo con il campionato ma anche con le sfide Europee che interesseranno alcune squadre, tra cui la Lazio. Come riporta la rassegna di Radiosei, già il weekend del 5 e 6 novembre vedrà Atalanta - Napoli, il derby Roma - Lazio alle 18.00 e Juve - Inter alle 20.45. Il tutto condito con Liverpool - Napoli, Bayern - Inter e Juve - Psg. Prima di pensare al rientro dal Mondiale però c'è da macinare già nel mese di settembre: domenica 18 si sifderanno nella Capitale Roma e Atalanta e a Milano il Milan se la vedrà col Napoli. Il 1 ottobre poi, i giallorossi andranno a trovare Simone Inzaghi. Prima della sosta c'è ancora un'ultima giornata interessante (e dispendiosa): Roma - Torino, Milan - Fiorentina e Juventus - Lazio. Insomma, i nostri beniamini sono chiamati agli straordinari, sperando che testa, cuore e gambe reggano per continuare a farci divertire.