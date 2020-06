Serie A, Spadafora non vuole gli ultras alla riapertura degli stadi: possibili curve chiuse?

Con la Serie A ormai pronta a ricominciare, il prossimo obiettivo di Figc e Lega Serie A è far tornare i tifosi allo stadio. Non tutti però, a quanto pare: come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora vorrebbe lasciare fuori gli ultras, soprattutto dopo la manifestazione dello scorso 7 giugno. La preoccupazione, oltre a quella generica sul "tifo violento", è che non si riesca a far rispettare le norme di distanziamento sociale nei settori più caldi. A questo punto la soluzione più rapida sarebbe quella della chiusura delle curve, quantomeno inizialmente: un'eventualità che certo non farebbe piacere ai tifosi.