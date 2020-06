Serie A, Spadafora vuole il calcio in chiaro: Mediaset diffida la Lega

Se i match di Coppa Italia in programma oggi e domani saranno accessibili a tutti, è diversa la situazione relativa alle sfide di campionato. Ad oggi non c'è alcuna certezza sulla possibilità di trasmettere in chiaro alcune delle partite e da ieri sera, quando Mediaset ha inviato alla Lega una lettera di diffida, ce ne sono ancora meno. Con questo gesto, l'emittente invita il massimo organico calcistico italiano a vietarne la trasmissione, sollevando ulteriori dubbi giuridici sulla fattibilità. Il principio da cui ha origine la diffida è semplice: i diritti in chiaro non sono mai stati inseriti in bandi di vendita. Se ora la Lega autorizzasse qualcuno alla trasmissione, riporta la rassegna stampa di Radiosei, dovrebbe considerare anche le altre emittenti, concedere loro le stesse opportunità. Le ipotesi sembrano essere due: o viene indetto un bando d'asta per i diritti in chiaro, ma i tempi non lo consentirebbero, oppure il governo modifica l'attuale Legge Melandri. L'intervento non era stato escluso da Spadafora ma, in tutti i casi, non impedirebbe i ricorsi delle tv non coinvolte. Per il week end del 20/21 giugno, tutto dovrà essere definito: la prossima settimana sarà decisiva.

