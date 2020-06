Lazio, da lunedì scatta l'operazione Atalanta: confermata la seduta all'Olimpico

Da lunedì scatterà in casa Lazio l'operazione Atalanta, il programma di avvicinamento al match del 24 giugno. Dopo l'amichevole in famiglia 11 contro 11 di domani, gli allenamenti verranno leggermente modificati, seguendo sempre più gli orari delle sfide in programma e iniziando ad analizzare le avversarie tramite alcuni video. Per sabato 20 giugno, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è prevista la presenza della squadra all'Olimpico: si alleneranno allo stadio in quello che sarà un appuntamento a porte "strachiuse". L'Atalanta è una concorrente diretta e, per questo, conosciuta a memoria dai tecnici della Lazio, ma c'è qualcosa in più da ricordare o imparare.

ROSA AL COMPLETO - In vista di un vero tour de force, Simone Inzaghi spera di avere tutta la rosa a disposizione, ad iniziare da Leiva, che ieri ha lavorato a parte insieme a Jony e Cataldi: per il brasiliano nulla di grave, ma dalle parti di Formello la parola chiave è cautela. Con il completo recupero di Milinkovic e Vavro, l'allenatore potrebbe davvero evitare defezioni, ad eccezione di quella di Lulic, che solo a metà luglio potrà tornare sui campi della Serie A. Il tecnico applicherà indubbiamente il turnover per affrontare al meglio impegni ravvicinati. Saranno dunque necessari programmi di recupero specifici: chi non avrà giocato, lavorerà subito dopo le gare. Per gli altri previste immersioni in vasche gelate e corsette.

Pippo Inzaghi: "Scudetto? Simone e la Lazio possono farcela"

Calciomercato Lazio, da Florentino Luis a Kumbulla: quattro colpi per la Champions

TORNA ALLA HOMEPAGE