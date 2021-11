Serie A, troppo il tempo che si perde in campo: il dato

Il tempo è fondamentale nel calcio. Ogni minuto può essere decisivo per un’azione o per una gara intera e quindi va sfruttato a pieno. In teoria, ma in pratica è il contrario, si perde tempo per cercare di proteggere il risultato e non si utilizza per migliorarlo. Negli anni si è perso un po’ il valore di questa componente, così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei in Serie A il dato comincia a essere preoccupante. In queste 12 giornate di campionato si sono persi 300 minuti di calcio giocato tra battibecchi e proteste. In media una gara può durare poco più di 95’, di questi effettivi di gioco ne sono solo 55’.

PAUSE – In base a uno studio dell’osservatorio Cies che ha preso in esame le gare giocate tra luglio 2019 e marzo 2021, è emerso che la Champions è l’unica competizione in cui i match sono più fluidi rispetto ai cinque campionati top. In Serie A si perde in media il 17,6% del tempo per corner, rimesse laterali e rinvii dal fondo e il 14,8% quando l’arbitro fischia un fallo.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Italia - Svizzera, l'Olimpico è un fortino per gli Azzurri: i precedenti

Italia, obiettivo Qatar per aumentare il valore della Nazionale oltre i 100 milioni