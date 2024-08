Southampton - Lazio, sfida in campo e sul mercato: esame Castellanos

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Si inizia a fare sul serio. Amichevole di livello per la Lazio che questa sera sfida il Southampton, club neopromosso in Premier League. Penultimo test per gli uomini di Baroni prima dell'esordio con il Venezia. Duello con i Saints in campo e sul mercato. Come ricorda Il Corriere dello Sport, infatti, il club inglese ha sondato il terreno sia per Laurienté che per Matias Fernandez-Pardo. Per l'esterno del Gent sarebbe pronta un'offerta da oltre 10 milioni di euro.

Questa sera un test importante specialmente per Castellanos. L'argentino dovrebbe partire ancora una volta al centro dell'attacco dal primo minuto. Baroni si aspetta delle conferme in fase realizzativa nella doppia sfida con Southampton e Cadice. A disposizione del mister anche i recuperati Gila, Tavares e Castrovilli. Dopo la partita di stasera, la Lazio continuerà ad allenarsi nel centro sportivo dei Saints per poi volare sabato mattina in Spagna per l'ultimo test prima del campionato.