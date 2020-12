Spezia - Lazio, sfida da ex per Acerbi: il leone ritrova un carissimo amico

Spezia - Lazio è una partita molto importante per i biancocelesti che vogliono rialzare la china dopo lo scivolone con l'Udinese e dare continuità all'ottima prova messa in mostra a Dortmund. È ancora più importante per Francesco Acerbi che affronterà la sua ex squadra. Il leone di Inzaghi, infatti, ha vestito la maglia bianconera della Primavera nella stagione 2007/08. Partita del cuore per lui che, proprio in Liguria, ha disputato il suo ultimo anno da non professionista. Acerbi è il vero insostituibile della retroguardia di Inzaghi che dovrebbe confermarlo anche sabato alle 15 all'Orogel di Cesena. Il difensore biancoceleste ritroverà anche Simone Lorieri, suo grandissimo amico che fa parte dello staff di Italiano e che, in estate, diventa il personal trailer del numero 33.

