Stadi aperti, Sibilia: "All'Olimpico potranno entrare circa 20 mila tifosi"

Le parole di ieri del Ministro dello Sport Spadafora lasciano ben sperare per la riapertura degli stadi a partire già dalla prossima stagione. In merito è intervenuto anche Cosimo Sibilia, vicepresidente della Figc e patron della Lega Nazionale Dilettanti. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Dipenderà dal Coronavirus, ma in uno stadio come l’Olimpico che ha 70 mila posti, penso che 20 mila persone possano entrare, disciplinando tutto e organizzando nel migliore dei modi. Credo sia possibile far entrare un quinto delle persone rispetto la capienza totale di uno stadio, Covid permettendo".

