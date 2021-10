Stadi, oggi Consiglio dei Ministri: subito capienza al 75%, con vista 100%

Il Comitato Tecnico Scientifico ha ormai da tempo dato parere positivo all'aumento della capienza al 75% per gli impianti sportivi all'aperto e al 50% per quelli al chiuso in zona bianca. Oggi - come riporta la rassegna stampa di Radiosei - nel Consiglio dei Ministri in programma alle 17 dovrebbe arrivare l'ok del Governo, con due possibilità per quanto riguarda le tempistiche: per alcuni il decreto capienze dovrebbe finire in Gazzetta Ufficiale venerdì ed entrare in vigore già dal weekend, per altri si dovrà invece attendere lunedì.

VERSO IL 100% - Come confermato dai sottosegretari Vezzali e Costa l'obiettivo dell'esecutivo entro la fine dell'anno è di tornare alla capienza al 100%. Non soltanto per quanto riguarda gli impianti sportivi, ma anche per quanto riguarda il settore della cultura: il ministro Franceschini chiederà il ritorno al 100% per cinema, teatri, sale da concerto e musei (unici che dovrebbero ottenere la capienza piena). Di concerto al ministro della cultura anche la sottosegretaria allo Sport Vezzali chiederà il 100% per gli impianti all'aperto e il 75% per quelli al chiuso in zona bianca, il 50% all'aperto e il 35% al chiuso in zona gialla. Non sono impossibili le sorprese, anche se il Governo ha sempre seguito la linea della gradualità e anche in questo caso non dovrebbe ammettere eccezioni.

LAZIO, PUBBLICATA LA RELAZIONE FINANZIARIA AL 30-6-2021

CALCIOMERCATO LAZIO, REBUS PORTIERI: TUTTE LE PISTE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB