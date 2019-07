Stadio della Roma: Tor di Valle bocciato ancora, impianto a Fiumicino?

Non c'è pace per lo Stadio della Roma a Tor di Valle. Dopo il gelo con il Campidoglio, le dimissioni del cda di Euronova (società incaricata dei lavori), arriva anche la bocciatura sulla viabilità alternativa. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, Pallotta voleva che fosse pronto prima l'impianto sportivo rispetto alle opere pubbliche sul fronte dei trasporti e della mobilità (almeno quelle che sono rimaste dopo il taglio al ponte di Traiano, fondamentale per evitare il congestionamento di tutto il quadrante). Prima l'impianto e poi la Roma-Lido è il mantra della società giallorossa, ma il Campidoglio non è d'accordo e ha chiesto, almeno, di presentare delle soluzioni alternative. Alcuni privati hanno presentato dei progetti che sono stati bocciati dai tecnici. Le due soluzioni proposte, strade di cantiere e un non meglio precisato trasporto sul fiume, non sono state ritenute idonee dal Campidoglio.

PALLOTTA NON CI STA - Il presidente giallorosso non avrebbe preso bene la vicenda e avrebbe in mente un piano B: realizzare lo stadio fuori dal Comune di Roma. Prende sempre più piede l'ipotesi Fiumicino con i dirigenti romanisti hanno già avuto diversi incontri con Montino, sindaco del comune con l'aeroporto. Ipotesi, naturalmente, ancora tutta da verificare nella sua reale fattibilità. Resta però il nodo Eurnova che intanto sta ricostruendo il cda. Tutto questo non fa che allungare il brodo e le tempistiche per un progetto sbandierato e acclamato ma che, almeno per il momento, non ha visto luce.

