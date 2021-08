Stadio Flaminio, Raggi: "La Lazio sta studiando tutti i vincoli"

RASSEGNA STAMPA - Virginia Raggi ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de Il Romanista parlando del nuovo progetto dello Stadio della Roma. La Sindaca ha parlato anche del futuro del Flaminio con la Lazio che sta studiando le carte per capire la fattibilità dell'operazione. Ecco le sue parole: «Ah beh, innanzitutto mi permetta di dire che lo stadio è chiuso dal 2011. Quindi non l'ho chiuso io. A volte si dicono cose che non sono corrispondenti al vero e vale la pena puntualizzare. Lo stadio versava in una situazione veramente grave. Noi abbiamo fatto due cose. Da un primo punto di vista abbiamo investito 600.000 euro per una bonifica e per sottoporlo a una vigilanza costante che prima non c'era. Parallelamente abbiamo avviato uno studio con l'Università La Sapienza, la Getty Foundation e la Fondazione Pierluigi Nervi per capire quali fossero le linee guida per un progetto di riqualificazione. Attualmente, come sapete, la Lazio si è interessata, abbiamo fatto degli incontri e sono stati fatti dei sopralluoghi. La società sta cercando di capire se i vincoli che ci sono possono essere inseriti all'interno di un progetto di rigenerazione della struttura secondo le nuove norme».