Stadio Flaminio, si fa avanti la Roma Nuoto: presentato il progetto in Campidoglio

La questione Stadio Flaminio è uno dei grandi punti interrogativi della città di Roma, un impianto in uno stato di abbandono che si trascina ormai da troppo tempo. Più di una volta è stata ventilata la possibilità che il Flaminio diventasse la casa della Lazio dopo un robusto intervento di riqualificazione ma, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, si sta ora facendo avanti la Roma Nuoto SSD, che insieme ad altri soggetti privati ha presentato al Campidoglio una proposta di partenariato pubblico-privato per riqualificare lo stadio. Un investimento previsto di 80 milioni grazie al quale il Flaminio potrebbe ospitare diversi sport, dietro a cui però al momento non c'è l'AS Roma. Qualora il progetto dovesse essere approvato dal comune, al momento della messa al bando altri soggetti potrebbero unirsi e quindi anche il club giallorosso potrebbe partecipare. Da capire se il Campidoglio riterrà la proposta sostenibile e adeguata ai vincoli presenti sul Flaminio.

