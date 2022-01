Stadio Roma, la società incontra Gualtieri: collaborazione fra le parti

RASSEGNA STAMPA - In gran segreto sono stati avviati i contatti tra A.S. Roma e Roma Capitale per gettare le basi per la costruzione dello stadio di proprietà dei giallorossi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il sindaco Gualtieri si è incontrato il 26 gennaio con l'ad Pietro Berardi per impostare il piano di lavoro. L'incontro è stato anticipato di un giorno per scappare da occhi indiscreti. I Friedkin non erano presenti, ma entro la metà di febbraio ci sarà un nuovo incontro. Al momento non sono state ancora individuate aree dove collocare l'impianto, anche se quella degli ex Mercati Generali resta la preferita. La fede calcistica del primo cittadino romano sarà sicuramente d'aiuto per trovare un punto d'incontro con la società.