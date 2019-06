Superlega, pres. European Leagues: “È l'avidità che spinge i club a volerla”

Continua a tenere banco, negli organi calcistici europei e non solo, il discorso relativo alla Superlega. Secondo il presidente dell'European Leagues (l'organizzazione che rappresenta gli interessi delle Leghe nazionali professionistiche in Europa) Lars-Christer Olsson “è l'avidità che spinge le grandi società a voler trasformare la Champions League in una Superlega. Un campionato chiuso progettato per dare a 24 top club la partecipazione permanente nel massimo torneo internazionale”, queste le sue parole al Guardian. La proposta dell'Eca – il cui presidente è Andrea Agnelli – sarebbe pericolosa per le federazioni nazionali proprio perché avallata dall'Uefa, che invece dovrebbe combattere per tutelare i campionati delle singole nazioni. Olsson, infatti, ha poi concluso dicendo: “Chiediamo all'Uefa di preservare il modello europeo, non di introdurre il sistema chiuso nordamericano”. Nel frattempo, anche la Lega Serie A si sta interrogando sui danni che provocherebbe la realizzazione di questa Super Champions. L'aumento del numero delle partite europee causerebbe, in base alle prime bozze pubblicate, una perdita pari a circa il 35% dei ricavi. Per ora è un numero da verificare, ma la preoccupazione c'è e pone l'attenzione sulla riunione dell'Eca a Malta che si terrà tra giovedì e venerdì.

