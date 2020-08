Tassotti: "Milan punta in alto, non hai nulla da invidiare a Lazio e Roma"

RASSEGNA STAMPA - Tra le sorprese del 2020 c'è stato sicuramente il Milan. Il club rossonero è quello che ha fatto meglio nel girone di ritorno e, in particolare, dopo il lockdown è l'unica imbattuta. I milanesi hanno battuto tutte le big e hanno chiuso al sesto posto solo a causa di una prima parte di stagione negativa. Stefano Pioli è stato tra gli artefici della crescita, ma è chiaro che il ritorno di Ibrahimovic ha dato tantissimo. Ne è convinto anche Mauro Tassotti, ex difensore rossonero, che ha spronato i meneghini a credere di più nelle proprie qualità. Secondo l'ex al momento Inter e Juventus sono ancora superiori, ma Romagnoli e compagni possono giocarsela con tutte le altre. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: "Con qualche ritocco il Milan può giocarsela con tutte. Credo che non abbiamo molto da invidiare alla Lazio e alla Roma. Soltanto ha bisogno di un po' più di tempo perché molti giocatori sono giovani e hanno bisogno di fare esperienza".

