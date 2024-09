Torino - Lazio | Baroni cambia le coppie. Ora le fasce sono "scorrevoli"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Fuori due catene affaticate, dentro altre due più fresche e riposate. Baroni opta per un vero "gioco delle coppie" in vista del match di domani. Corse, rincorse, dribbling e cross: il lavoro degli esterni della Lazio è duro e dispendioso. Richiede sacrificio ed energie, condizioni che stanno spingendo l'allenatore a un'alternanza un po' più frequente, sia all'interno della stessa partita che tra una gara e l'altra, a maggior ragione se come adesso si gioca ogni tre giorni.

Ecco perché - riporta Corriere dello Sport - rispetto a quanto visto ad Amburgo è molto probabile che a Torino si vedranno due coppie centrali completamente differenti: di sicuro a sinistra torneranno dal 1' Tavares e Zaccagni, che riprenderanno le loro maglie da titolari al posto di Pellegrini e Pedro. Lo stesso vale per Lazzari sulla destra: anche lui - che non ha mai mancato una gara di A - è stato salvaguardato in Germania e destinato a tornare dal primo minuto nella sfida col Toro. Davanti ecco il ritorno di Isaksen, che prenderebbe il posto di Tchaouna, completando il "gioco delle coppie". Nulla è scontato, bisognerà attendere l'allenamento della vigilia per capirne di più, ma la strategia di Baroni sembra ormai cosa nota.

