Turchia, il ct Güneş: "Italia una delle favorite per la vittoria dell'Europeo"

Poco più di 48 ore e Italia e Turchia daranno il via agli Europei nella gara in programma l'11 giugno alle 21:00 allo stadio Olimpico. Saranno queste due Nazionali ad aprire le danze della competizione che si annuncia più accesa che mai. Il tecnico dei turchi Şenol Güneş è pronto a guidare i suoi cpntro gli azzurri per i quali ha riservato solo belle parole: "L’Italia è la favorita e tra le possibili vincitrici dell’Europeo. Prima di tutto, perché gioca in casa. Inoltre, gli azzurri sono maestri di calcio, tra i migliori al mondo, come dimostrano le quattro coppe vinte. Hanno creato una nuova squadra con Mancini: giovane, dinamica, di successo e orientata agli obiettivi", queste le dichiarazioni riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.

