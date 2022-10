Udinese, fucina di portieri: e quel filo indiretto con la Lazio...

Fonte: Fabrizio Parascani

Domani la Lazio, alle ore 15.00, affronterà l'Udinese, in una partita che per il portiere biancoceleste, Ivan Provedel, sarà più speciale del previsto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il numero uno biancoceleste, nativo di Pordenone, è infatti uno dei tanti ragazzi cresciuti nel vivaio bianconero, grazie al lavoro del responsabile tecnico del settore giovanile Angelo Trevisan. Il portiere della Lazio, grazie alle sue ottime prestazioni, fa parte della lunga lista di nomi, di scuola friulana, che sono approdati in azzurro seguendo le orme del grande Dino Zoff. Tra gli estremi difensori usciti dal settore giovanile dell'Udinese si ricorda il nome di Samir Handanovic, oggi capitano dell'Inter, che con durante la sua esperienza bianconera è sceso in campo ben 212 volte, dopo esser stato girato in prestito a più club, tra cui anche la Lazio. Handanovic rappresenta uno dei migliori prodotti, uno dei pochi che è riuscito a strappare una chance in prima squadra.

Crea stupore, infatti, che dal 2014 a oggi, solo Simone Scuffet sia riuscito nell'esordire con l'Udinese in Serie A. Il classe 1996, però, dopo numerosi tentativi non è riuscito nel ritagliarsi spazio ed è stato ceduto nel 2021 all'Apoel Nicosia. A Provedel si aggiungono altri portieri che, usciti dal settore giovanile dell'Udinese senza mai giocare per i friulani, sono arrivati a vestire la maglia della Nazionale. C'è Alex Meret, titolare del Napoli, e considerato fin dalle giovanili come un prospetto dal futuro già scritto. Il classe 1997 in questa stagione è riuscito a ritagliarsi il ruolo di titolare in maglia partenopea e ha ritrovato la convocazione in azzurro. Altro portiere cresciuto in Friuli è Guglielmo Vicario, oggi titolare nell'Empoli, trattato anche dalla Lazio nel corso di quest'estate. Anche lui, come Provedel e Meret, è riuscito a ottenere la convocazione del c.t. Mancini con la Nazionale Italiana. Tanti portiere dall'ottima prospettiva, ma solo pochi di questi hanno goduto della fiducia dell'Udinese che, per ironia della sorte, oggi vanta tra i suoi pali Marco Silvestri, portiere, invece di scuola emiliana.

