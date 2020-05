Valente (M5S): "Ripresa Serie A? Serve approccio laico. Decisione spetta al Governo"

Il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle Simone Valente ha parlato del problema della ripresa del campionato di Serie A, non condividendo l'atteggiamento del ministro Spadafora. Le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: "In questa fase credo sia preferibile un approccio laico globale. Il tema principale è quello della tenuta economica dell'intero sistema. Senza la tenuta non può esserci lo spettacolo, va evitato il collasso". Sull'incontro tra il presidente Figc Gravina e il comitato tecnico scientifico: "Nutro grande rispetto per le conclusioni del comitato tecnico scientifico, non può essere diversamente, ma anche da noi come in Germania la decisione spetta al Governo e al Parlamento".