Zoff e la stoccata sul Mondiale: “Nel ’74 eravamo con i cellulari della polizia, adesso…”

RASSEGNA STAMPA - Alla vigilia dell’anniversario della vittoria del Mondiale dell' 82, Dino Zoff ha raccontato le emozioni vissute in quel percorso che portò poi l’Italia a consacrarsi sul tetto del mondo. Nel corso dell’intervista, l’ex campione ha rivelato di aver vissuto in modo angosciante l’eliminazione dalla competizione, era il 1974. Immancabile il paragone con la Nazionale di oggi che ha mancato la qualificazione al Mondiale in Qatar, queste le parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei: “Il rientro nel 1974, dopo l’eliminazione, con i cellulari a Malpensa quelli della polizia però. Adesso mi viene da ridere, non siamo andati in Qatar e non è successo niente”.

