Zoff: "Lazio rivelazione più bella. Baroni, Provedel e Zaccagni: vi spiego"

"Questa Lazio mi piace molto. Gioca davvero molto bene e rappresenta la rivelazione più bella della Serie A", esordisce così ai taccuini di Tuttosport Dino Zoff. Secondo lui c'era già una buona base, ma adesso i biancocelesti stanno andando davvero forte e sono una grande realtà: "Stanno meritando di occupare le prime posizioni in campionato", dice. Senza poi dimenticare l'ottimo cammino fatto fin qui sia in Europa League che in Coppa Italia. Ma il vero segreto di questa squadra si chiama Marco Baroni: "Sta facendo cose splendide e merita davvero tanti complimenti". Secondo l'ex portiere il mister è bravo e lavoro bene, anche se è poco pubblicizzato. E il suo pregio più grande è quello di saper valorizzare tutti gli elementi a sua disposizione, anche chi gioca meno.

"Fin qui il cammino è stato straordinario, ma adesso arrivano i pericoli", avverte Zoff. Da questo momento, infatti, aumenteranno sempre di più le aspettative, e quindi le pressioni, sulla Lazio. Ma questa squadra può davvero inserirsi nella corsa Scudetto? Secondo lui, sì: come l'Atalanta, infatti, i biancocelesti stanno facendo qualcosa di fantastico, anche se la favorita è sempre l'Inter. Il cambio di passo è arrivato in estate con la cessione di tanti big e l'acquisto di diversi giovani: "Lotito e Fabiani sono stati bravissimi nell’avere il coraggio di voltare pagina, salutando grandi giocatori", spiega Zoff. La scelta fin ora sta dando i suoi frutti.

In rosa non ci sono solisti, non c'è una stella o un leader che spicca in più sugli altri, come afferma l'ex portiere azzurro: "La forza della Lazio va vista nel suo insieme di squadra". A guidare questa nuova Lazio tra i pali c'è Ivan Provedel, anche lui friulano come Zoff: "È un ottimo portiere. Noi siamo gente che parla poco e bada ai fatti". In avanti invece c'è Zaccagni, numero 10 e capitano: "Riesce sempre a creare i presupposti in fase offensiva per segnare o mandare in gol i compagni". Per l'ex allenatore sta disputando un'ottima stagione e potrebbe aiutare molto anche la Nazionale.