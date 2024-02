Coppa Italia Primavera, Giudice Sportivo: un difensore del Torino salta la semifinale di ritorno

Metabolizzata la sconfitta nella semifinale d'andata, la Lazio Primavera pensa già alla gara di ritorno contro il Torino del 21 febbraio. In merito alla sfida di mercoledì 31 gennaio, terminata 1-3 in favore dei piemontesi, si è pronunciato il Giudice Sportivo attraverso il comunicato ufficiale n.157 della Lega di Serie A. Nessuno squalificato da segnalare in casa biancoceleste, mentre in Casa granata sarà pesante l'assenza del difensore Rodrigo Miguel Azevedo Mendes "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Il calciatore del Torino era già diffidato e salterà quindi la gara allo Stadio V. Mazzola di Orbassano.