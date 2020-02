Coronavirus / UFFICIALE - Primavera, rinviata Atalanta - Lazio

Caos Coronavirus. In virtù della richiesta del Ministro Spadafora di sospendere le competizioni sportive di ogni ordine e grado nelle regioni Lombardia e Veneto, la partita della Lazio Primavera in programma a Zingonia contro l'Atalanta sarà rinviata a data da destinarsi. La gara era in programma per domenica alle ore 12. La decisione, anticipata dal Presidente del Consiglio Conte, è stata ufficializzata dal CONI con un comunicato. Adesso si attende solo la conferma della Lega Calcio, ma domani in Lombardia e in Veneto non si terrà nessuna gara sportiva.

Pubblicato il 23/02 alle ore 00:35