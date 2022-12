Italia Under 15, quattro laziali convocati per il Torneo di Natale

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Il Torneo di Natale è un evento che si tiene ogni anno e che raccoglie gli 88 migliori giocatori della categoria Under 15 di tutta Italia. A Coverciano i ragazzi scelti saranno supervisionati dal Coordinatore delle nazionali giovanili Maurizio Viscidi, il supervisore Antonio Rocca e 19 scout appartenenti alla FIGC. Alla fine del torneo, sarà scelta la Nazionale Under 15 ufficiale che il 24 e il 26 gennaio incontrerà l'Albania in amichevole.

Sono 4 i giovani biancocelesti convocati dal ct Massimiliano Favo: i difensori Federico Ciucci e Lorenzo Calvani e i centrocampisti Luca Lo Monaco e Francesco Reita.