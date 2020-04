Lazio, ecco l'Under 18: serbatoio per la Nazionale con Rocchi allenatore

Novità in arrivo nel settore giovanile della Lazio. Starebbe nascendo, infatti, l'Under18 che diventerebbe la seconda squadra più importante dopo la Primavera. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la panchina della nuova selezione sarebbe affidata a Tommaso Rocchi. La nuova squadra servirebbe alla Nazionale Under 19 in vista dell'Europeo di categoria del 2022. L'introduzione della nuova squadra è una delle novità del sistema notevolmente cambiato dall'arrivo di Mauro Bianchessi. La crescita del settore giovanile dopo l'arrivo dell'ex Milan è evidente. Prima dello stop, quattro su cinque squadre erano qualificate alle finali di categoria. Non solo, tornando sulla Nazionale, nel 2017 erano 3 i calciatori nelle varie selezioni azzurre, oggi ben 15.

