Lazio, i risultati del settore giovanile: en plein di vittorie!

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un fine settimana perfetto quello delle giovani aquile. Le squadre biancocelesti fanno il loro primo en plein stagionale inanellando 4 vittorie in altrettante sfide. L’Under 17 di Gianluca Procopio espugna l’ostico campo del Napoli con il risultato di 0-2. Ottima la prestazione delle aquile classe 2008, mette la firma sul match Polinari, è doppietta per lui. La Lazio mette in cassaforte altri tre punti e nel prossimo weekend attende la Salernitana. Esordio casalingo vincente per l’Under 16 di Simone Rughetti. I ragazzi classe 2009 battono la Salernitana 2-0 grazie alle reti di Clarizia ed Alessandrini. Alla seconda giornata di campionato, i biancocelesti conquistano i primi tre punti. Non è da meno la squadra di Tommaso Rocchi. L’Under 15 biancoceleste supera i pari età della Salernitana 2-1. Entrano nel tabellino dei marcatori Salvati e Mistretta. Le aquile classe 2010 vincono la loro prima partita stagionale. Sia Under 15 che Under 16, nel prossimo turno sono impegnati nella trasferta di Palermo. Buona la prima per i ragazzi di Valerio Gualdaroni. La squadra classe 2011 si aggiudica il primo appuntamento del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. La Lazio espugna il campo dell’Academy Ladispoli 0-3 grazie ai gol di Galli, Polidori e Frezza. Nel prossimo weekend, i biancocelesti fanno il loro esordio casalingo contro il Civitavecchia. L’Under 18 guidata da Francesco Punzi scende in campo giovedì per la sfida di Genova contro i padroni di casa della Sampdoria.

I risultati del weekend:

Under 18 Nazionali – 3^ Giornata

SAMPDORIA-LAZIO

Giovedì 26 Settembre, ore 11 campo ‘Riccardo Garrone’ –Bogliasco (GE)

Under 17 Nazionali – 4^ Giornata

NAPOLI-LAZIO 0-2

Marcatori: 8’pt, 26’pt Polinari (L)

NAPOLI: Pugliese, Marciano, Zappetini, Prisco, Lieto, Palomba, Esposito (1’st D’Angio’), Maida (27’st Bosso), Barbella (1’st Fabozzi), Favicchio (44’st Chiocca), Chiummariello (20’st Pignarosa).

A disp.: Giordano (GK), Candela, Vatore, Marotta.

All.: Annunziata.

LAZIO: Russi, Castelli (27’st Buonafede), Calvani, Noto, Margheri, Ciucci, Romanelli (17’st Callarà), De Fraia (36’st De Cortes), Polinari (27’st De Angelis), Di Claudio (17’st Cerroni), Zangari (36’st Di Marzio).

A disp.: Fantasia (GK), Macerata, Lombardi.

All.: Procopio

Under 16 Nazionali – 2^ Giornata

LAZIO-SALERNITANA 2-0

Marcatori: 22’pt rig. Clarizia (L), 40’st Alessandrini (L)

LAZIO: Patarini, Dimaggio, Ferrante (1’st Oberti), D’Agostino, Berni Canani, Agrifoglio, Cappuccini (18’st Bagliesi), Morelli, Clarizia (28’st Diori), Martellucci (40’st Alessandrini), Aprea (18’st Florio).

A disp.: D’Isanto (GK), Palancica, Lulaj, Terracina.

All.: Rughetti.

SALERNITANA: Marino, Fabozzi V., Bellinvia (22’st Corvino), Ferrarese (35’st Massa), Carpentieri, Di Vico (35’st Pirollo), Petrizzo (24’st Fabozzi M.), Paolillo, Lauria, Tufo (35’st Marzaiuolo), D’Aloia (35’st Robertazzi).

A disp.: Esposito (GK), Giudice, Valentino.

All.: Bovo.

Under 15 Nazionali – 2^ Giornata

LAZIO-SALERNITANA 2-1

Marcatori: 29’pt Salvati (L), 33’pt Mistretta (L), 19’st rig. Villari (S)

LAZIO: Orlando, Tocci (Tolomeo), Reuben, Germani (30’st Rizzo), Monti, Ricci Gian., Massarut (35’st Berini), Ricci Gab., Petronzi, Mistretta (17’st Lombardo), Salvati (17’st Vagni).

A disp.: Avitto (GK), Napolitano, Konrad, Ionta.

All.: Rocchi.

SALERNITANA: Milione, Nascente (30’st Montoro), Aragione (1’st La Mura), Di Dato (30’st Palumbo), Ferraro, Canterino, Caputo, Caprio (9’st Passamano), Villari, Russano (40’st Cardinale), Maffongelli (1’st Oliva).

A disp.: Romano (GK), Di Bello, Barbato.

All.: Landi.

Under 14 Regionali Eccellenza– 1^ Giornata

ACADEMY LADISPOLI-LAZIO 0-3

Marcatori: 17’pt Galli (L), 22’st Polidori (L), 25’st Frezza (L)

ACADEMY LADISPOLI: Cerroni, Caprasecca (16’st Formisano), Assaad (35’st Delisi), Gostoli (25’st Agnelli), Zurlo, Ulanowick, Clementi, (18’st Franceschi) Addei, Lauri (6’st Orsini), Napoli (28’st Barberini), Marini (6’st Monaldi).

A disp.: Marra (GK), Zaccagnini.

All.: Palma.

LAZIO: Frattalone, Ercoli, Roncoloni (20’st Polidori), Fiorentini, Casali (24’st Chiaro), Pierangeli (7’st Isidori), Basile (14’st Fusco), Coppola (17’st Frezza), De Angelis (25’st Rocchi), Galli (28’pt Pacilli).

A disp.: Genetiempo (GK), De Paolis.

All.: Gualdaroni.