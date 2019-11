Lazio, il programma del weekend del settore giovanile: la Primavera cerca il bis

Weekend ricco di appuntamenti quello del settore giovanile della Lazio, impegnata in tanti campi dalla Primavera all'Under 13. Sabato la quadra di Menichini, reduce dalla vittoria nel derby, dovrà dar seguito all'ottimo risultato sul campo del Torino (che è quartultimo, distante due lunghezze dai biancocelesti). L'unica altra gara di sabato riguarda l'Under 14 regionale, impegnata sul campo del Sansa. La domenica presenta tante sfide: al Green Club giocheranno Under 15, 16 e 17. Le prime due contro lo Spezia, i più grandi contro il Torino. Andrà sul campo del Circolo Canottieri Roma invece l'Under 13, mentre addirittura l'Under 14 Pro giocherà martedì pomeriggio a Perugia. Di seguito, ecco tutto il programma nel dettaglio:

PRIMAVERA, 10ª giornata, All.: Leonardo Menichini

TORINO-LAZIO

Sabato 30 novembre ore 14.30, Stadio Filadelfia di Torino

UNDER 17, 11ª giornata, All.: Marco Alboni

LAZIO-TORINO

Domenica 1° dicembre ore 10:30, Centro Sportivo ‘Green Club’

UNDER 16, 12ª giornata, All.: Marco Alboni

LAZIO-SPEZIA

Domenica 1° dicembre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

UNDER 15, 12ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

LAZIO-SPEZIA

Domenica 1° dicembre ore 13:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

UNDER 14, 9ª giornata, All.: Simone Gonini

SANSA-LAZIO

Sabato 30 novembre ore 16:45, Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’

UNDER 14 Pro, 6ª giornata, All.: Simone Gonini

PERUGIA CALCIO-LAZIO

Martedì 3 dicembre ore 18:00, Antistadio Renato Curi (Perugia)

UNDER 13, 7ª giornata, All. Alessandro Barnia

CIRCOLO CANOTTIERI ROMA-LAZIO

Domenica 1° dicembre ore 11:00, Campo Real Fettuccina ‘A’ | Viale di Tor di Quinto, 57/B

