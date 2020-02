Lazio Primavera, Armini esulta sui social per il primo gol stagionale - FT

Dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo, la Lazio Primavera ottiene tre punti fondamentali dalla sfida odierna, rifilando quattro gol al Pescara. Le reti che hanno deciso la partita sono state siglate da Nimmermeer, Kalaj ed Armini. Per quest’ultimo si è trattato della prima marcatura della stagione. Puntuale il post su Instagram per festeggiare il sigillo: “Contento per il primo gol stagionale”. Sullo sfondo ma ben in vista la sua maglia numero due, indossata questo pomeriggio al 'Centro Sportivo Delfino'.

