Lazio Primavera: contro la Virtus Entella per mantenere la vetta

Oggi alle 11 la Lazio Primavera giocherà in casa della Virtus Entella. Come riporta la rassegna di Radiosei, si prospetta una partita insidiosa per la squadra biancoceleste: servirà mantenere il trend delle ultime settimane. A proposito della formazione, buone notizie per Sanderra, rimasto soddisfatto per la prestazione della scorsa settimana (4-0 alla Salernitana al Fersini): rientrano sia Dutu che Crespi (hanno scontato il turno di squalifica). Il primo riprende il posto al centro della difesa a fianco a Ruggeri. Il secondo, capocannionere del campionato con 14 gol, tornerà al centro dell'attacco. Probabile tridente insieme a Balde e Sanà Fernandes. I baby biancocelesti hanno bisogno dei colpi dei loro attaccanti per prendere i tre punti e mantenere la vetta della classifica: l'Ascoli è a -2, Spezia e Benevento a -4. Solo il primo posto regala la promozione diretta. Non sono ammessi passi falsi. Aggregato, come sempre, anche il fuoriquota Bertini (classe 2002).

