Lazio Primavera, due pesantissime squalifiche: ecco chi non giocherà contro la Salernitana

Attraverso il comunicato ufficiale n.93, la Lega di Serie B ha reso note le decisioni del giudice sportivo in merito alla seconda giornata di ritorno del campionato di Primavera 2. Lo scorso sabato biancocelesti si sono imposti per 0-1 sul campo del Monopoli grazie al rigore calciato da Balde e sono attualmente in testa al girone B. Nella prossima giornata i ragazzi di Sanderra saranno impegnati al campo Mirko Fersini di Formello contro la Salernitana e dovranno fare i conti con la pesante assenza di Matteo Dutu, espulso al 27' della gara contro i pugliesi "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Altra assenza che sicuramente peserà sulla prestazione di sabato prossimo sarà quella di Valerio Crespi squalificato per un turno dopo.