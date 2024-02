Lazio Primavera, oggi contro il Toro: la rivincita della Coppa

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA- La Lazio Primavera è pronta a tornare in campo. Oggi alle 11 i baby biancocelesti, come riporta il Corriere dello Sport, saranno impegnati in trasferta in casa del Torino. I ragazzi di Sanderra sono a caccia di rivincita, dopo la sconfitta di dieci giorni fa nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro i granata. La sfida odierna è molto importante in ottica classifica, in quanto le due squadre hanno gli stessi punti ossia 34 dopo 20 giornate a pari merito con la Roma e a - 1 dal Milan secondo e a -7 dall'Inter capolista.

Le ultime di formazione. Mister Sanderra dovrà fare a meno di Gonzalez e D'Agostini (ai box per problemi muscolari), fuori anche Sanà Fernandes e Napolitano convocati da Sarri per la trasferta di Cagliari( a causa della squalifica di Rovella e Zaccagni ancora out per il problema all'alluce).