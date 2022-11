PRIMAVERA - Colpaccio della Lazio contro la capolista: a Pisa finisce 0-1

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio piazza il colpo a Pisa contro la prima della classe. Ottima prestazione dei biancocelesti che non si lasciano intimorire dalla posizione nel girone degli avversari e scendono in campo in modo ordinato e cinico. La vittoria di misura è firmata Dutu che al 13' porta avanti i capitolini con la rete di testa. Quella di oggi è una boccata d'aria fondamentale per riprendere il mano il destino di una squadra in profonda crisi.

Campionato Primavera 2 | 8ª giornata

Sabato 5 novembre 2022, ore 13:00

Stadio "Stadio Comunale Alfredo Pagni", Peccioli (PI)

PISA: Colucci, Biagini (85' Bandolo), Ceccanti, Nannetti, Tomijenovic, Signorini, Nordstrom (46' Salazaku), Trdan (65' Cecilia), Panicucci, Andreano (85' Ferrari), Fischer (65' Matteoli). A disp.: Baglini, Sebastiano, Coppola, Bersnjak, Faye, Milli, Ferrari, Campani. All.: Marco Masi

LAZIO: Magro, Floriani Mussolini, Milani, Dutu, Ruggeri, Bedini, Di Tommaso, Marino, Crespi (87' A. Rossi), Colistra, Brasili (72' Sana Fernandes). A disp.: Morsa, Martinelli, Kane, Cannatelli, Akwasingi, Coulibaly, Napolitano, Troise. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Valerio Vogliacco (sez. di Bari)

Assistenti: Ferrari - Dell'Orco

Ammoniti: Trdan, Andreano, Salazaku (P) Colistra, Floriani Mussolini (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Triplice fischio. La Lazio si prende una vittoria clamorosa a Pisa.

90' - 5 minuti di recupero concessi da Vogliacco.

87' - Cambia anche Sanderra: esce Crespi stremato, al suo posto Andrea Rossi.

85' - Ultimi due cambi per il Pisa: fuori Andreano per Ferrari, mentre Biagini lascia il posto a Bandolo.

78' - Giallo a Salazaku. Nerazzurri che protestano a gran voce per due presunti rigori non concessi dall'arbitro.

76' - Altre occasioni divorate dalla Lazio una dopo l'altra. Biancocelesti troppo spreconi, contro un Pisa visibilmente stanco.

72' - Dentro Sana Fernandes al posto di Brasili.

65' - Altri cambi per Masi: fuori Trdan e dentro Cecilia. Fuori anche Fischer che lascia il posto a Matteoli.

64' - Staff sanitario in campo per capire le condizioni fisiche di Bedini.

61' - La difesa pisana sembra visibilmente in difficoltà. Floriani Mussolini si becca il giallo per qualche scintilla con un avversario.

58' - Altra occasione divorata per la Lazio: Bedini trova Crespi che lasciato solo in area calcia di pochissimo fuori la porta.

53' - Ripartenza del Pisa, Andreano crossa in area dalla sinistra, cerca il colpo di testa di Panicucci ma Magro è attento anche stavolta e fa sua la sfera.

51' - Brivido per la Lazio sul colpo di testa di Panicucci a tu per tu con Magro che compie un miracolo allontanando il pallone dalla rete.

50' - Giallo per Andreano

46' - Primo cambio per il Pisa: Nordstrom lascia il posto a Salazaku.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Non c'è recupero. Squadre negli spogliatoi.

42' - Pisa che preme in questi ultimi minuti. I nerazzurri si lamentano per una scivolata di Di Tommaso che ha rischiato molto atterrando un avversario al limite dell'area.

35' - Giallo anche per Colistra che fa un brutto intervento da dietro per fermare il contropiede avversario.

32' - Giallo per Trdan.

29' - Angolo per la squadra di Masi: occasione sprecata da Panucci che a pochissimi metri dalla porta la spara troppo alta.

24' - Punizione conquistata da Crespi sul versante destro: sul pallone c'è Marino, tiro troppo basso e messo in corner da un avversario.

20' - Punizione per i padroni di casa: signorini cerca direttamente il gol, la palla viene sfiorata di testa da Panicucci, entra in rete ma il gol viene annullato per fuorigioco.

17' - Buon approccio di gara dei biancocelesti che gestiscono bene il pallone riuscendosi anche a chiudere efficacemente in difesa all'avanzare dell'offensiva pisana.

13' - GOOOOOOOLLLLL LAZIOOOOOOOO! Corner corto battuto da Di Tommaso, Milani crossa in area proprio sulla testa di Dutu che manda il pallone prima sulla traversa e poi alle spalle di Colucci.

11' - Brivido per la Lazio, con Nordstrom che aveva tentato il colpo di testa sul secondo palo. Pallone impreciso.

8' - Nuovo calcio d'angolo per il Pisa: va Andreano, il cross di Trdan è troppo lungo e si perde sul fondo.

3' - Primo corner per il Pisa: alla bandierina va Fischer, pallone gestito pero dalla Lazio con Floriani Mussolini che riparte sul versante destro, a tu per tu con Colucci tenta il tiro impreciso.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Pisa - Lazio, gara valida per l'8ª giornata del campionato di Primavera 2. Non è un periodo facile per i biancocelesti che fin qui hanno raccolto solo 2 vittorie, 1 pareggio e ben 4 sconfitte e devono fare i conti con la dura situazione infortuni (Troise torna a disposizione del mister). La squadra di Sanderra deve immediatamente rimboccarsi le maniche e riprendere in mano il proprio destino, anche se il match di oggi contro la capolista si prospetta particolarmente difficile.