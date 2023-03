Primavera, Crotone prossimo avversario della Lazio: sarà senza allenatore e un attaccante

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Attraverso il comunicato ufficiale numero 121 la Lega di Serie B ha reso note le sanzioni disciplinari relative all'8a giornata del campionato di Primavera 2. Lazio e Crotone scenderanno in campo sabato 1 aprile ma i calabresi dovranno fare i conti con delle assenze pesantissime, una su tutte quella dell'allenatore Francesco Lomonaco, squalificato "per avere, al 42° del primo tempo, contestato in maniera irrispettosa l'operato arbitrale". Non sarà disponibilie per il match anche l'attaccante Lorenzo Chiarella, espulso a seguito della "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".